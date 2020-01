Compagnoni: “Inter cucita addosso a Lukaku. Lui fortissimo. Lo scudetto…”

Maurizio Compagnoni, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Conte e della lotta scudetto con Juventus e Lazio. Non è mancato un riferimento a Lukaku e al suo partner Lautaro Martinez

BOMBER E NON SOLO – Maurizio Compagnoni, nel corso del suo intervento a “Campo Aperto” su “Sky Sport 24 “, di Romelu Lukaku: «Ricordo delle critiche feroci a Lukaku dopo la partita contro il Barcellona, ma un gol lo ha fatto e uno gli è stato annullato. Ieri ha realizzato una doppietta in casa del Napoli, non di una squadra qualisasi. Se Conte lo voleva già alla Juventus e ha fatto ovunque fuoco e fiamme per averlo le cose sono due: o Conte è scarso e non credo o Lukaku vale. Lui è fortissimo. Prendiamo come esempio il gol di Gagliardini al Genoa: da una rimessa laterale gli arriva una palla banale, lui la protegge e serve il compagno che serve. Ricordo anche la partita con la Sampdoria dove il tecnico nerazzurro lo ha messo a partita in corso con l’uomo in meno perché la squadra soffriva. Appena è entrato lui ha smesso di farlo».

COPPIA GOL – Compagnoni ha poi parlato della coppia gol nerazzurra: «Quest’Inter è Lukaku e Lautaro Martinez. Si tratta di una coppia fatta per giocare insieme. Non so se il belga e Dzeko sarebbero stati ugualmente compatibili. Conte gli ha cucito l’Inter addosso».

SCUDETTO – Compagnoni ha chiuso il suo intervento parlando della corsa scudetto: «Juventus favorita? Difficile dirlo. 45 punti sono tantissimi per entrambe che hanno avuto anche infortuni pesanti. Non oso immaginare cosa possano fare al completo. Vediamo cosa fa l’Inter sul mercato. Credo possa arrivare qualche giocatore funzionale come l’esterno sinistro che faccia fare salto di qualità. Lazio? I nerazzurri e la Juentus viaggiano a ritmi da 95-96 punti. Non credo che i biancocelesti possano tenere questi rismi, magari se trovano 2-3 intuizioni a gennaio. Con questa rosa pensare che si possa arrivare a 96 sarebbe clamoroso».