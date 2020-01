FOTO – Borja Valero: “Inter-Cagliari, felice per il...

FOTO – Borja Valero: “Inter-Cagliari, felice per il gol! Ecco a chi lo dedico”

Borja Valero ha una dedica speciale per il gol in Inter-Cagliari di Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro rivela le proprie emozioni su Twitter

DEDICA SPECIALE – Così Borja Valero: “Molto felice per la vittoria e per il goal che dedico a una persona speciale che porto sempre nel mio cuore“. Il centrocampista spagnolo ha segnato la rete del 2-0 in Inter-Cagliari, seconda marcatura stagionale dopo quella contro la Fiorentina. Di seguito il tweet del numero 20 nerazzurro.