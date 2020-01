Moviola Inter-Cagliari: due decisioni molto dubbie tra fuorigioco e rigore

Inter-Cagliari ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019-2020 e finito 4-1, con la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.



MOVIOLA INTER-CAGLIARI – Daniele Chiffi voto 5.5. Le situazioni principali si condensano tutte nel primo tempo. Dopo dieci minuti annullato il raddoppio all’Inter, su cross di Federico Dimarco colpo di testa vincente di Romelu Lukaku ma con segnalazione di fuorigioco. Ci vogliono due minuti di review al VAR, poi viene confermata la segnalazione dell’assistente: l’immagine mostrata in TV non chiarisce affatto. Sembra, anzi, che il belga sia in linea con Lucas Castro, ma evidentemente (bisogna fidarsi) l’elaborazione digitale ha dato altro. Episodio molto al limite. Regolare invece il raddoppio, perché Lukaku non tocca e quindi non ci sono dubbi sulla posizione di Borja Valero. Sempre nel primo tempo di Inter-Cagliari rischia grosso Charalampos Lykogiannis, che intercetta con la mano sinistra un cross da destra: distanza non così ravvicinata, vero che il braccio non è così distante dal corpo quanto il destro (che era molto largo) ma poteva starci il rigore. Ripresa praticamente senza episodi da moviola, nel recupero ammonito Stefano Sensi a fine azione per aver trattenuto Radja Nainggolan.