Dzeko: «Inter-Salernitana, vittoria che fa bene. Contento per la doppietta!»

Dzeko ha firmato una doppietta nel 5-0 con cui l’Inter ha annientato la Salernitana a San Siro (vedi articolo). Il bosniaco, sui propri social, si gode il momento e invita a continuare su questa strada.

RIECCOCI! – L’Inter è finalmente tornata alla vittoria e ha ritrovato la via del gol. Lo ha fatto grazie ai suoi due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Edin Dzeko, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. La larga vittoria sulla Salernitana permette così al gruppo nerazzurro di rifiatare e di lasciarsi alla spalle il periodo di crisi che aleggiava ormai da troppo tempo sugli uomini di Simone Inzaghi. Il bomber bosniaco, attraverso i propri social, ha commentato la sfida di San Siro: “Tornati in pista! Una vittoria che fa bene: contento per la doppietta. Ora, avanti così!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko