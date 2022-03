Inter-Salernitana 5-0, il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

Inter-Salernitana è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-0: questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A 2021-2022.

RIECCOLI! – Finalmente! L’Inter ritrova una parte dei gol non fatti nell’ultimo mese e bissa la vittoria dell’andata con la Salernitana. Ancora un pokerissimo ai campani, con la serie negativa a livello realizzativo che si ferma a 425′. A sbloccarsi è Lautaro Martinez, un gol nel 2022 in maglia nerazzurra ma tre stasera con la sua seconda tripletta in Serie A. Poi tocca a Edin Dzeko, con la bella notizia che a servirgli l’assist per il primo è Robin Gosens. Raggiunte Milan e Napoli in vetta alla classifica, che si sfideranno domenica alle ore 20.45. Ma per due giorni non ci saranno partite di differenza, visto il noto recupero col Bologna da definire. Questo il tabellino di Inter-Salernitana.

INTER-SALERNITANA 5-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (62′ Ranocchia), A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (71′ Gagliardini), Calhanoglu (62′ Vidal), Darmian (62′ Gosens); Dzeko (75′ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, I. Radu, Sanchez, Vecino, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi (71′ Obi), Drăgușin, Fazio, Ranieri; Kastanos (83′ Ruggeri), L. Coulibaly, Éderson (71′ Radovanovic), Verdi (60′ Zortea); Mousset (60′ Perotti), Djurić.

In panchina: Belec, Veseli, Bonazzoli, Bohinen, Gyombér, Gagliolo, Filipe.

Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Livio Marinelli (Tolfo – Paganessi; Marchetti; VAR Chiffi; A. VAR Passeri)

Gol: 22′, 40′, 56′ Lautaro Martínez, 64′, 69′ Džeko

Ammoniti: Darmian, de Vrij (I), Mousset (S)

Recupero: 1′ PT, 0′ ST