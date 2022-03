Inter-Salernitana 5-0, che spettacolo a San Siro! Primo posto momentaneo

Termina Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, con i nerazzurri che dominano e conquistano un 5-0 firmato totalmente da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

GOLEADA – Dopo la prima frazione terminata 2-0 (vedi report), riprende Inter-Salernitana. Sfida che riparte dove si era fermato il primo tempo: al 58′ infatti Edin Dzeko si invola sulla destra, palla rasoterra in mezzo per Lautaro Martinez che anticipa Dragusin e trova la rete che vale sia il 3-0 che la tripletta personale. Tutto qui? Assolutamente no. Perché ci vogliono una manciata di minuti dall’ingresso in campo a Robin Gosens per raccogliere l’ennesimo pallone al bacio di Nicolò Barella, mettere in mezzo e trovare la zampata di Edin Dzeko per il 4-0. Non si accontenta però il bosniaco, che al 69′ si fa trovare ancora pronto su un assist questa volta dalla destra – di Dumfries – e con freddezza mette in rete il pallone che vale il 5-0.

Inter-Salernitana, pokerissimo firmato dagli attaccanti: notte in testa

VETTA MOMENTANEA – Nel finale spazio anche per Joaquin Correa proprio al posto di Dzeko che va anche vicino al gol del 6-0 in due occasioni, non riuscendo però a trovare lo specchio della porta. Sesto gol che si avvicina parecchio anche all’86’, quando prima Gosens e poi Correa si vedono respingere due conclusioni a botta sicura a rete. Termina così 5-0 la sfida tra Inter e Salernitana, che vede i nerazzurri tornare in testa alla classifica della Serie A in attesa di Napoli-Milan di domenica.

INTER 5 – 0 SALERNITANA

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 22′, 40′ e 58′, Dzeko al 64′ e al 69′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 25 Dragusin, 17 Fazio, 19 Ranieri; 10 Verdi, 18 Lassana Coulibaly, 13 Ederson, 20 Kastanos; 99 Mousset, 11 Djuric (C).

A disposizione: 72 Belec; 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti.

Allenatore: Davide Nicola