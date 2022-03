Inter-Salernitana 2-0 al 45′: a San Siro è Lautaro Martinez show!

Termina il primo tempo di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio per due reti a zero grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

SBLOCCATO – Parte con un rischio il primo tempo dell’Inter contro la Salernitana, quando Djuric si libera a sinistra e serve Verdi tutto solo in mezzo all’area che però spreca tutto mandando alto sopra la traversa. Nei minuti seguenti si scatenano però i nerazzurri e, nel dettaglio, Lautaro Martinez che prima colpisce incredibilmente la traversa e poi – al 22′ – sfrutta un assist fantastico di Nicolò Barella chiudendo in diagonale la rete che vale l’1-0. Una rete che sblocca mentalmente la squadra di Simone Inzaghi, vicina al gol in altre due occasioni tra cui al 31′ quando Darmian si invola sulla sinistra e mette in mezzo per Dumfries che viene però anticipato all’ultimo.

Inter-Salernitana, Lautaro Martinez show: doppietta per l’argentino

RADDOPPIO – L’attesa del raddoppio dura però poco, perché è ancora una volta la premiata ditta Barella-Lautaro Martinez a rendersi letale per la difesa campana. Al 40′ il centrocampista italiano serve un cioccolatino al bacio per il numero 10 che controlla, si fa beffe di Ranieri e poi deposita nell’angolino la rete che vale il 2-0. Terminano così i primi 45 minuti dominati nella quasi totalità da parte dei nerazzurri.

INTER 2 – 0 SALERNITANA

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 22′ e al 40′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 25 Dragusin, 17 Fazio, 19 Ranieri; 10 Verdi, 18 Lassana Coulibaly, 13 Ederson, 20 Kastanos; 99 Mousset, 11 Djuric (C).

A disposizione: 72 Belec; 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti.

Allenatore: Davide Nicola