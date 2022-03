Lautaro Martinez: «Avevo tanta rabbia! Abbraccio con Inzaghi? Fiducia»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri con un rotondo 5-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

SVOLTA – Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana: «Mancava la vittoria, mancava che la squadra facesse gol. Oggi abbiamo fatto cinque, siamo contenti per quello. Io ho vissuto un periodo difficile perché l’attaccante vive per il gol, la quadra ha bisogno di questo ma cerco sempre di dare il massimo. Oggi ho avuto la fortuna di fare tre gol, sono sceso in campo con tanta rabbia e tanta voglia perché si avvicina una partita importante e un periodo importante per l’Inter e dovevamo dimostrare tante cose perché abbiamo perso un po’ di cattiveria e personalità. Però oggi abbiamo giocato bene la palla con una squadra che ti veniva addosso e con la gente che ringraziamo per essere sempre al nostro fianco. Sono triste quando non posso aiutare la squadra, questo periodo ho parlato tanto con mia moglie, la mia famiglia e i miei amici e dedico questi tre gol a mia figlia che ha da poco fatto un anno. Cosa c’era nell’abbraccio con Inzaghi? C’era fiducia perché lui sempre mi dà fiducia, lotta con noi vicino al campo. Liverpool? Noi andiamo lì con personalità a giocarcela per cercare di andare avanti che è il nostro sogno».