Moviola Inter-Salernitana: il VAR fa giustizia sul quinto gol, non sul rigore

Inter-Salernitana ha avuto Livio Marinelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 5-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Tivoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, PRIMO TEMPO – Livio Marinelli voto 5.5. La partita è facilissima eppure non riesce a gestirla in maniera precisa. Dopo due minuti contrasto fra Nicolò Barella e Federico Fazio, l’azione prosegue con Éderson che anticipa Lautaro Martinez toccando anche il pallone col braccio. L’arbitro ferma il gioco per il colpo alla testa (giusto), il brasiliano rischia un minimo ma è attaccato al corpo. Al 5′ grande intervento di Marcelo Brozovic in area, pulito sul pallone e non su Lys Mousset. Grigoris Kastanos è invece preso in pieno da Matteo Darmian al 7′: giallo obbligato, idem Mousset a palla scaricata da Darmian al 12′. In gioco Lautaro Martinez sull’assist di Nicolò Barella sul gol dell’1-0. Subito dopo chiede un rigore la Salernitana, ma Radu Dragusin si butta (e pure male) appena sente la trattenuta di Alessandro Bastoni. Al 44′ Stefan de Vrij interviene in maniera precisa sul pallone, poi nello slancio tocca Milan Djuric che resta a terra: arriva un giallo a fine azione ma è molto esagerato.

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, SECONDO TEMPO – La fortuna per Marinelli è che il risultato non è più in bilico. Al 69′ Denzel Dumfries parte dalla sua metà campo, crossa per Edin Dzeko che fa il quinti gol dell’Inter. L’assistente, posizionato malissimo, segnala un fuorigioco che non esiste: è dietro la linea del pallone di mezzo metro! Il VAR, per fortuna, fa giustizia. Peccato resti spento al 90′ quando Ivan Radovanovic travolge Roberto Gagliardini sulla linea di fondo, per un rigore solare. Fosse stato 0-0 anziché 5-0 cosa sarebbe successo?