FOTO – Gosens inizia a prendersi l’Inter: «È questo lo spirito giusto!»

Gosens sta ritrovando la forma migliore dopo il lungo periodo di inattività e contro la Salernitana ha firmato il suo primo assist con la maglia dell’Inter (vedi articolo).

PASSAGGIO VINCENTE – Robin Gosens inizia a scaldare i motori e a mostrare tutto il suo talento anche a Milano. Il laterale, entrato nel secondo tempo nella netta vittoria dell’Inter sulla Salernitana, ha firmato subito un grande assist per Edin Dzeko e ha anche sfiorato la sua prima marcatura in nerazzurro. Sui propri social, il tedesco non riesce a trattenere l’entusiasmo dopo questa grande prestazione a San Siro: “È questo lo spirito giusto”. Con l’ex atalantino, Simone Inzaghi ha un’altra freccia al suo arco e può finalmente ruotare i propri uomini trovando anche soluzioni dalla panchina a partita in corso. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Robin Gosens