FOTO – Inter, i tifosi scelgono l’uomo partita! Un idolo di tutti ormai

L’Inter non è riuscita a battere la Lazio a San Siro nell’ultima partita casalinga della stagione, coincisa con un’altra grande festa scudetto, ma il risultato non contava poi più di tanto. I tifosi nerazzurri hanno scelto il Man Of The Match della partita

FESTA NO STOP – L’Inter Campione d’Italia ha affrontato ieri la Lazio nell’ultimo impegno casalingo della stagione, davanti a un San Siro davvero spettacolare. Una coreografia da brividi ha salutato i ragazzi di Simone Inzaghi che al termine della partita hanno sollevato al cielo la coppa del ventesimo scudetto, facendo partire un’altra grandissima festa. Alla situazione legata a Steven Zhang e Oaktree si penserà da domani perché questa sera è previsto un altro evento al Castello Sforzesco di Milano.

Inter, i tifosi hanno scelto l’uomo partita contro la Lazio: è un idolo di tutti ormai

IL MIGLIORE – Intanto, i tifosi nerazzurri hanno scelto il Man Of The Match di Inter-Lazio: si tratta di Benjamin Pavard, ormai per tutti ‘Benji l’interista’. Il difensore francese ha disputato una grande gara con un recupero a dir poco spettacolare ad evitare di fatto il 2-0 della Lazio che avrebbe molto probabilmente chiuso i giochi.

IDOLO – Questo il post pubblicato dall’Inter su Twitter per Benji l’interista. Pavard chiude dunque la stagione casalinga dell’Inter con il riconoscimento dei tifosi che lo hanno apprezzato e amato dal primissimo minuto. Il francese, dopo il Verona, si concentrerà sulla Francia, grandissima favorita per Euro 2024 che avrà inizio tra meno di un mese in Germania. Ricordiamo che proprio l’Italia di tanti suoi compagni di squadra è Campione in carica.