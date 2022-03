Nicola: «Solo un rimpianto, stasera non tutto male. Disuniti dopo il 3-0»

Nicola in conferenza stampa ha commentato il 5-0 di Inter-Salernitana di stasera. Il tecnico ospite riesce a trovare qualcosa da salvare nonostante il pesante passivo.

CONFERENZA NICOLA – Questa la conferenza stampa di Davide Nicola nel post partita di Inter-Salernitana.

Questo passivo così pesante rischia di abbattere l’entusiasmo?



Ma non scherziamo. L’unico rimpianto è che noi vogliamo dare alla nostra gente più soddisfazioni possibili. A fine partita l’ho detto ai ragazzi, sanno la mia coerenza: so benissimo dove sono venuto e la marea di punti che dobbiamo fare. Per farli dobbiamo acquisire una certa mentalità, non c’ero all’andata ma stasera la Salernitana ha perso in maniera netta provando a farcela.

Un brivido sulla testa dell’Inter al 3′: la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa col gol di Verdi?

Sarebbe stato interessante andare in vantaggio per vedere come si sarebbe messa la partita: non sarebbero mancate le difficoltà ma abbiamo fatto venti minuti importanti con voglia di aggredire un avversario primo in classifica che stasera ha sbagliato veramente poco. Non ci abbiamo messo cazzimma: i duelli individuali sono stati persi per bravura dell’avversario, ma potevamo fare meglio. Gol subiti progressivamente in fotocopia, non c’è stata lettura su palla scoperta andando a scappare con l’avversario. Una linea difensiva ferma è una linea difensiva morta, se arriva il passaggio giusto non riesci a recuperare.

C’è qualcosa da salvare?

Sono però contento: stasera le cose non vanno tutte male. Se avessero avuto un comportamento diverso da quanto preparato allora sarei preoccupato o deluso, ma ho visto una squadra che ci ha provato anche sbagliando. Non ho visto una squadra arrendevole, ci siamo disuniti dopo il terzo gol ma non lo accetto: dobbiamo sempre stare sul pezzo. Per me era la prima partita fuori casa. Era importante vedere come approcciavamo una grande squadra e dico che le cose non sono tutte male. Voglio lavorare con lo stesso entusiasmo, la nostra gente che ha una passione incredibile sa benissimo che le cose sono difficili. Ma non avrebbe accettato che saremmo venuti qui a vedere gli altri giocare.

Un parere da Nicola sui due centrali difensivi.

Secondo me stasera la bravura degli avversari ha determinato anche alcuni nostri errori. È indubbio che dobbiamo migliorare, non solo sui due centrali. Quando si subisce gol non è la linea difensiva, dove si verifica l’ultimo errore. Ci sono quattro o cinque errori precedenti, sicuramente da ultimo ci possono essere i duelli individuali persi o delle letture non corrette. Non voglio preoccuparmi degli errori: li accetto, col tempo vai a migliorare e progredire. Quello che non accetto è che possiamo modificare il nostro entusiasmo in funzione di una partita o di un’altra. Siamo consapevoli tutti che dobbiamo fare un qualcosa di importante, ho assoluta certezza che dobbiamo farlo essendo capaci di proporre gioco ed essendo maledettamente aggressivi. Sbaglieremo e sbaglieremo, però alla fine arriveremo a rappresentare quello che vogliamo.