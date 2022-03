Darmian, lunedì di festa: il laterale dell’Inter è di nuovo papà!

Darmian può festeggiare: è di nuovo papà. Il laterale dell’Inter, assieme alla sua compagna, lo ha annunciato attraverso i suoi account social.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA – Matteo Darmian oggi è diventato padre per la seconda volta. La sua compagna, Francesca Eleonora Cormanni, l’ha rivelato con un post via Instagram: “Non vedevamo l’ora di averti qui con noi… Benvenuto Gregorio”, il suo messaggio. La coppia ha anche un altro bambino di due anni, Achille. Poco dopo aver annunciato la nascita sono arrivate anche le congratulazioni da parte dell’Inter, sempre via Instagram.