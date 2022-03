Viviano: «Handanovic? Con Onana partirà ancora lui! Ma l’Inter si tutela»

Viviano difende Handanovic e non ritiene che l’Inter debba mandarlo in panchina dopo una stagione non certo esaltante. A Stadio Aperto su TMW Radio l’ex portiere nerazzurro, ora al Fatih Karagumruk in Turchia, aggiunge che vede lo sloveno titolare anche con Onana.

DA PROTEGGERE – Emiliano Viviano va in difesa del suo compagno di reparto Samir Handanovic: «Le critiche fanno parte del gioco. Poi è ovvio che quando sei a quel livello lì devi avere una costanza di rendimento alta per poter continuare a meritare la maglia della squadra Campione d’Italia. Io non credo che abbia fatto così male, è ovvio che anche per lui passano gli anni e che la società prenderà in considerazione l’idea di affiancargli uno. L’arrivo di André Onana? Secondo me l’Inter non è che pensa domani mattina di far fuori Handanovic, però giustamente si tutela e lo deve fare d’anticipo. Poi secondo me l’anno prossimo partirà titolare Handanovic ancora».