Asllani, è derby di mercato tra Inter e Milan: la valutazione che fa l’Empoli

Nel mirino di Inter e Milan è finito il centrocampista dell’Empoli, Kristjan Asllani. Si prospetta in estate un Derby di mercato per aggiudicarsi il talento classe 2002

DERBY DI MERCATO − Asllani è uno dei gioielli più pregiati della scuderia del presidente Corsi ad Empoli. Il centrocampista albanese, da tempo nel giro della prima squadra di Aurelio Andreazzoli e titolare nell’ultima uscita di campionato contro il Milan, piace e non poco alle due milanesi. L’Inter, peraltro, lo ha affrontato in prima persona durante gli ottavi di finale di Coppa Italia del 19 gennaio. Anche in quel caso, prestazione di sostanza e maturità del classe 2002. Come riporta Alfredo Pedullà da Sportitalia, al momento, nemmeno l’Empoli sa di preciso la valutazione del ragazzo. La base da cui partire però si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.