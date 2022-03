Pedullà: «Torino-Inter? Il Var è morto, incubo. Guida e Massa in tribuna!»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, ha attaccato duramente il Var dopo l’errore in Torino-Inter. Il giornalista si scaglia contro Guida e Massa

VAR MORTO − Pedullà perentorio sull’episodio di Torino-Inter: «Il Var da ieri non esiste più. È morto, è stata una roba clamorosa. Errore inaccettabile, Guida o Massa dovrebbero essere sospesi per tutto il campionato non bastano due-tre partite. Le prossime partite dovrebbero vederle in tribuna, nei giardinetti. Non mi interessa che verranno sospesi. Siamo dentro un incubo, il Var non esiste. È diventato come il Fair Play Finanziario».