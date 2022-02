D’Ambrosio esulta: «Passaggio del turno con una vittoria da Inter!»

D’Ambrosio parte titolare e l’Inter supera nettamente la Roma in Coppa Italia (vedi articolo). Sui propri social, l’esperto difensore esalta la prestazione dei nerazzurri.

COPPA – Il turnover in difesa ha portato Danilo D’Ambrosio tra i titolari e il numero 33 nerazzurro ha ripagato Simone Inzaghi con la sua solita prestazione di grande sostanza. L’Inter ha superato il turno in Coppa Italia battendo la Roma a San Siro e ora aspetta la vincente di Milan-Lazio in semifinale. Attraverso i propri social, il classe ’88 si mostra soddisfatto dopo questa importante prestazione: “Passaggio del turno conquistato con una vittoria da Inter”. I campioni d’Italia dimenticano subito il derby e tornano al successo davanti ai propri tifosi. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Danilo D’Ambrosio