Moviola Inter-Roma: 2-0 regolarissimo, dopo le polemiche bene Di Bello

Inter-Roma ha avuto Marco Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ROMA, PRIMO TEMPO – Marco Di Bello voto 7. Non era semplice presentarsi a questa partita, dopo le polemiche sabato in Serie A per entrambe le squadre, ma se la cava senza problemi. All’8′ Roger Ibanez placca Danilo D’Ambrosio sul lato destro dell’area di rigore, ma appena fuori quindi giusto dare punizione. Corretto assegnare il vantaggio alla Roma dopo un netto fallo di Matteo Darmian (fuori tempo su Matias Vina), nell’occasione in cui Nicolò Zaniolo si fa parare il tiro di piede da Samir Handanovic. Proprio Zaniolo è il primo ammonito, al 37′ perché si disinteressa del pallone e va addosso ad Alessandro Bastoni. Un minuto dopo stessa sorte tocca a Gianluca Mancini: sgambetta Alexis Sanchez dopo che, poco prima, Di Bello lo aveva richiamato per uno screzio sempre col cileno. Nel recupero (tre minuti) ammonito pure José Mourinho per proteste.

MOVIOLA INTER-ROMA, SECONDO TEMPO – Nella ripresa invece Di Bello i cartellini li può tenere in tasca. Al 65′ è in fuorigioco Zaniolo sull’assist di Henrikh Mkhitaryan, quando salta Handanovic e trova sulla linea lo splendido salvataggio di Milan Skriniar. Fosse stato buono l’intervento era comunque avvenuto col pallone in campo. Il gol del raddoppio dell’Inter è regolarissimo: nessun fallo di Arturo Vidal ai danni di Sérgio Oliveira sul recupero palla. Anzi, il portoghese è già in caduta di suo e non finisce certo a terra a causa dell’avversario. Nel finale Marash Kumbulla entra sul pallone, ma colpisce in pieno Alexis Sanchez. Non viene dato nemmeno fallo, poteva starci più che altro per la pericolosità dell’intervento che per il gesto.