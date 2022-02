Darmian fissa subito l’obiettivo dopo Inter-Roma: «Al prossimo turno!»

Darmian si gode il passaggio del turno dell’Inter in Coppa Italia dopo la vittoria sulla Roma (vedi articolo). L’esterno nerazzurro esulta sui propri social.

AVANTI – Matteo Darmian è partito titolare dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro la Roma. L’Inter di Simone Inzaghi si è imposta con il punteggio di 2-0 con un gol per tempo. L’esterno ha giocato l’intera partita, iniziando a destra e chiudendo sull’out di sinistra dopo l’ingresso di Denzel Dumfries al posto di un ottimo Ivan Perisic. L’Inter ora attende la vincente di Milan-Lazio per conoscere la prossima avversaria in semifinale. Sui propri social, il classe ’89 esulta per questo grande successo: “Al prossimo turno”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Matteo Darmian