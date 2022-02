Inter-Roma 2-0, una perla di Sanchez la chiude! Nerazzurri in semifinale

Termina Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro, con le reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez a sancire la qualificazione in semifinale della squadra allenata da Simone Inzaghi.

PERLA CILENA – Dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Inter-Roma. E riprende con un’altalena di emozioni già nei primi venti minuti, con i giallorossi che provano a trovare il gol del pareggio, specialmente con Zaniolo che impegna Samir Handanovic a una grande parata. Dal lato nerazzurro, invece, è Nicolò Barella a scaricare un altro tiro – come nel primo tempo – di potenza dalla distanza, questa volta non ci pensa la traversa bensì Rui Patricio a negargli la gioia del gol personale. Gioia che arriva poco dopo, ma per Alexis Sanchez: il cileno riceve palla da Matteo Darmian e scarica un siluro di destro che va a depositarsi all’incrocio, dove l’estremo difensore giallorosso non può arrivare. Ed è il gol del 2-0.

Inter-Roma, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia: ora Milan o Lazio

FINALE TRANQUILLO – Nell’ultimo quarto d’ora Simone Inzaghi si gioca anche qualche cambio per gestire le energie in vista dei prossimi impegni, con gli ingressi di Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Matias Vecino al posto di Edin Dzeko, Nicolò Barella, Ivan Perisic e Arturo Vidal. Nonostante qualche timido tentativo da parte dei giallorossi di riaprire la partita, l’Inter controlla bene il campo e spegne sul nascere ogni potenziale pericolo. Senza troppi timori, dopo quattro minuti di recupero, termina la sfida di San Siro. Inter batte Roma 2-0 e vola alla semifinale della Coppa Italia. Milan o Lazio la prossima avversaria.

INTER 2 – 0 ROMA

MARCATORI: Dzeko (I) al 2′, Sanchez (I) al 69′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco

Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 27 Oliveira, 5 Viña; 77 Mkhitaryan; 22 Zaniolo, 9 Abraham

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 11 Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 24 Kumbulla, 52 Bove, 59 Zalewski, 64 Afena-Gyan, 92 El Shaarawy

Allenatore: José Mourinho