D’Ambrosio: «Oggi la gestione non fatta col Milan. Avuta una risposta»

D’Ambrosio ha giocato stasera in Inter-Roma 2-0, il primo quarto di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole a Inter TV nell’immediato post partita della sfida del Meazza.

SUBITO REAZIONE! – Danilo D’Ambrosio commenta Inter-Roma di Coppa Italia: «La squadra ha risposto con il passaggio del turno, poi con una prestazione convincente. È normale che dopo una partita persa come il derby avevamo voglia di riscatto: ci siamo riusciti alla grande. Loro a mio avviso dal centrocampo in avanti hanno delle grandi individualità, fatte di corsa e tecnica. Abbiamo difeso e attaccato da squadra, facendo due gol proprio perché abbiamo giocato da grande squadra. Il Napoli sabato? Sarà una partita fondamentale come tutte le partite. Ovviamente questa qua conterà un pochettino di più, perché è una diretta concorrente. Loro hanno tutta la settimana per prepararla, noi da domani ma lo faremo al meglio. Secondo me, oltre al fatto di non aver chiuso la partita, sabato è mancata la gestione che invece stasera ci ha permesso di chiudere la partita e non far creare molte occasioni alla Roma. La gestione della partita stasera ci ha permesso di dominare e dettare i tempi degli attacchi nostri, invece contro il Milan non abbiamo fatto questa gestione. Poi, ovviamente, quando in un derby rischi una o due volte alla terza prendi gol».