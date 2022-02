Skriniar: «Oggi vista la vera Inter! Ruolo? Posso giocare dove c’è bisogno»

Anche per Skriniar intervista con Inter TV nel post partita del match di Coppa Italia contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni dal Meazza sul quarto di finale vinto 2-0.



REAGITO SUBITO – Milan Skriniar analizza Inter-Roma: «Il salvataggio sulla linea? Era fuorigioco alla fine, ma sono contento di averlo fatto. Per me è più importante che la squadra sia tornata a vincere, era il nostro obiettivo. Doppio ruolo? Non è questo il discorso, perché comunque in difesa posso giocare a destra, a sinistra o anche in mezzo. Dove la squadra ha bisogno posso giocare, cerco sempre di dare il massimo. I due attaccanti della Roma sono forti, hanno creato qualcosa anche loro ma sono contento che siamo riusciti a non farli giocare. Le prossime partite? Secondo me ci arriviamo preparati come sempre, anche se magari abbiamo sbagliato una partita come il derby. Subito oggi si è vista l’Inter vera, quella che è. Adesso ci aspettano delle partite toste, però io penso che ci arriviamo sempre pronti per dare tutto per questa maglia. Volevamo entrare subito in partita cattivi e chiuderla: abbiamo fatto gol, era quello che volevamo. Sono contento che abbiamo vinto, mi trovo bene dovunque: dove la squadra ha bisogno gioco e cerco di dare il massimo».