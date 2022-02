Top e Flop di Inter-Roma: Perisic indispensabile! Barella alla Stankovic

Inter-Roma si è chiusa sul risultato di 2-0 per i nerazzurri che volano così in semifinale di Coppa Italia, dove sfideranno la vincente di Milan-Lazio. La squadra di Inzaghi reagisce nel miglior modo possibile dopo la sconfitta nel derby, ritrovando le reti dei suoi attaccanti. Perisic sempre più indispensabile. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: PERISIC FORZA DELLA NATURA, SKRINIAR PERFETTAMENTE A SUO AGIO NEL DOPPIO RUOLO, SANCHEZ GOL DA CINETECA, BARELLA PORTENTO

IVAN PERISIC – Se nel derby, oltre al gol del momentaneo 1-0, era arrivato anche l’assist per il gol di Denzel Dumfries, poi annullato, stavolta a beneficiarne è stato Edin Dzeko. E la rete è validissima. Il croato si conferma l’uomo in più dell’Inter di Simone Inzaghi, colui che corre instancabilmente dal primo all’ultimo minuto rimanendo lucido in entrambe le fasi. Semplicemente indispensabile.

MILAN SKRINIAR – Praticamente un muro invalicabile. Lo slovacco inizia la partita da centrale e la chiude da terzo di sinistra senza mostrare alcuna sbavatura. È protagonista di un salvataggio spettacolare sulla linea di porta dopo una bella giocata di Nicolò Zaniolo, viziata però da fuorigioco.

ALEXIS SANCHEZ – Titolare insieme a Dzeko, il cileno si conferma uomo di Coppa. Non è particolarmente brillante nelle giocate ma quando c’è da chiudere la partita tira fuori dal cilindro una giocata da cineteca. O da campione, come ama definirsi lui.

NICOLÒ BARELLA – In apertura di match stampa sulla traversa un tiro spettacolare, quasi alla Dejan Stankovic. Ci prova anche in seguito, sempre dalla lunga distanza ma stavolta è Rui Patricio a negargli dal gioia del gol. In mezzo al campo sforna una prestazione convincente, di corsa e qualità.

I FLOP DELL’INTER: NESSUNO

REAZIONE, VITTORIA E SEMIFINALE – L’Inter reagisce dopo la battuta d’arresto nel derby portando a casa una vittoria convincente e una semifinale di Coppa Italia. Non tutti sono brillantissimi ma nemmeno così negativi da meritare la bocciatura. La squadra di Inzaghi mette subito la partita in discesa, soffrendo il giusto e controllando il match. Ora testa al Napoli.

