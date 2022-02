Vidal dopo Inter-Roma: «Felice per la prestazione, continuiamo così!»

Vidal è stato tra i protagonisti del successo dell’Inter sulla Roma in Coppa Italia (vedi articolo). Sui propri social, il centrocampista si complimenta con i compagni per il passaggio del turno.

GRANDE SQUADRA – Dopo essere subentrato con scarsi risultati a Hakan Calhanoglu nel derby, Arturo Vidal è stato scelto da Simone Inzaghi nell’undici titolare contro la Roma in Coppa Italia. L’Inter ha vinto il match con un netto 2-0 e ora attende di conoscere la sua prossima avversaria tra Milan e Lazio. Il centrocampista cileno, attraverso i propri social, commenta così il passaggio del turno contro la squadra di José Mourinho: “Felice per questo passaggio in semifinale e per la prestazione della squadra, continuiamo su questa strada. Molto bene, squadra. Forza Inter”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Feliz por este paso a semifinal y por el rendimiento del equipo, vamos a seguir por este camino muy bien equipo… 💪🏽💪🏽💪🏽 Forza @inter 🖤💙 ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/2ckiouH5sZ — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 8, 2022

Fonte: Twitter – Arturo Vidal