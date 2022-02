Statistiche Inter-Roma: possesso ai nerazzurri, a senso unico i tiri in porta

Statistiche Inter-Roma: i nerazzurri di Inzaghi superano la Roma per 2-0 e accedono alle semifinali di Coppa Italia (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-ROMA – L’Inter batte la Roma con un netto 2-0, grazie ai gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il possesso del pallone è nettamente in favore dei nerazzurri con il 57%. Equilibrio nei tiri totali (12 a 10), non per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta (5 a 1).

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 7 calci d’angolo contro i 5 dei giallorossi. L’unico fuorigioco della serata è fischiato alla squadra allenata da José Mourinho. Match molto combattuto che si chiude con 11 infrazioni a 18.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter vince a San Siro e accede alle semifinali di Coppa Italia.