Inter-Roma: Inzaghi indovina le coppie e vince i duelli pur senza dominare

Inter-Roma 2-0 non è solo un risultato positivo ma anche una lezione. La squadra di Inzaghi non brilla come al solito, però riesce a essere concreta. E se non solo non subisce gol, ma segnano entrambi gli attaccanti schierati dal 1′, allora vuol dire che l’opera è completa. Le firme di Dzeko e Sanchez portano l’Inter in semifinale di Coppa Italia dopo la beffarda sconfitta nel Derby di Milano. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Roma di Coppa Italia

Pre-Game Analysis: la preparazione e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza scelto da Inzaghi per affrontare la Roma in Coppa Italia: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, A. Sanchez.

In-Game Analysis: lo sviluppo e la lettura della partita

HIGHLIGTHS – Nel primo tempo, al 2′ cross straordinario di Perisic dalla sinistra e piattone destro al volo dell’ex Dzeko, che non dà scampo a Rui Patricio (1-0). Poi al 6′ va segnalata la traversa clamorosa di Barella dalla lunga distanza. Nel secondo tempo, al 68′ Sanchez delizia San Siro con una conclusione micidiale che termina proprio sotto il sette e chiude di fatto la partita (2-0).

MODIFICHE – Al 45′, sull’1-0, primo cambio forzato per Inzaghi: fuori Bastoni, dentro de Vrij. L’olandese si piazza al centro della difesa, facendo scalare Skriniar sul centro-sinistra. Al 76′, sul 2-0, secondo cambio nerazzurro: fuori Dzeko, dentro Lautaro Martinez. L’argentino si posiziona alla sinistra di Sanchez. All’85′ triplo cambio finale per l’Inter: fuori Perisic, Barella e Vidal, dentro Dumfries, Vecino e Calhanoglu. L’olandese agisce da quinto destro con Darmian che si sposta a sinistra, poi doppia staffetta nei ruoli delle mezzali (come da immagine sotto allegata, ndr).

Player Analysis: il singolo decisivo in Inter-Roma visto ai raggi X

PROTAGONISTA – Due ruoli in uno, anzi tre, e il risultato è sempre lo stesso, da migliore in campo: Skriniar. Il centrale slovacco è un muro sia giocando al centro sia a sinistra, mettendo a proprio agio sia D’Ambrosio sia de Vrij dopo l’infortunio di Bastoni. In un periodo poco brillante per alcuni dei suoi compagni di reparto (de Vrij) e tutt’altro che fortunato per altri (Bastoni), Skriniar è l’unica vera certezza di Inzaghi in difesa. Capitano senza fascia. Un leader. Muro.

Post-Game Analysis: le considerazioni finali su Inter-Roma

COMMENTO – L’Inter parte forte, va subito in vantaggio ma dura mezza frazione di gioco. Poi la Roma registra posizioni e duelli individuali, facendo a tratti meglio della squadra di Inzaghi senza avere supremazia. Nel secondo tempo crolla ulteriormente il ritmo nerazzurro, ma il jolly calato da Sanchez chiude la partita. A volte gli episodi decidono partite e qualificazioni. Questo è uno di quei casi. L’Inter per la prima volta non domina la partita né fa correre a vuoto gli avversari, bensì si adatta. Forse anche troppo. Inzaghi preferisce lasciare il pallino del gioco alla Roma di Mourinho, che di idee non sembra poi averne troppo. La mediana nerazzurra soffre un po’, eppure Barella sfugge sempre a ogni marcatura. Perisic annulla chi vorrebbe attaccarlo ed è una sentenza al primo cross della partita. Di Skriniar si è già detto troppo. Mentre Dzeko e Sanchez hanno la meglio sul proprio marcatore proprio in occasione del gol. Alla fine è curioso che, pur senza fare un partitone a livello collettivo, i “peggiori” in campo probabilmente sono proprio i due attaccanti, che strappano il 7 solo grazie alle reti (vedi pagelle di Inter-Roma). Che significa questione? Niente, a parte che si può vincere anche essendo brutti. O meglio, non particolarmente belli. Vale come lezione… di pura concretezza.

OSSERVAZIONE – L’Inter di Inzaghi continua a essere una creatura misteriosa. Un undici titolare forte, con appena due cambi credibili (in questa occasione Darmian e Sanchez in luogo di Dumfries e Lautaro Martinez), e tante figurine sparpagliate per il campo. Vale per D’Ambrosio, concreto ma non perfetto. E vale soprattutto per Vidal, che sicuramente fa rimpiangere Calhanoglu. Le scelte di Inzaghi sulle coppie di coppa dal 1′ sono tutte perfette: Sanchez con Dzeko anziché Lautaro Martinez, Darmian con Perisic anziché con Dumfries, Skriniar con D’Ambrosio anziché Ranocchia. La partita viene subito indirizzata. L’impressione è che, recuperando i tre infortunati (Gosens, Correa e Caicedo), la squadra di Inzaghi potrà trovare nuova linfa. In particolare dalla panchina, a partita in corso. Perché Inzaghi oggi non può rinunciare ai suoi titolarissimi, come Perisic. E a Bastoni sarà costretto a rinunciare solo per infortunio… e squalifica, in Serie A. Com’è squalificato Barella in Champions League. Non avere alternative valide dovrebbe convincere Inzaghi a riflettere un po’. Il 3-5-2 può funzionare alle perfezione solo con tutti gli interpreti al top della forma. Con Sanchez in campo si gioca sempre come se fosse un 3-5-1-1, è tempo di varare il 3-4-2-1 per dare un’opzione diversa rispetto alla mezzala che si sfianca nella doppia fase di gioco? A Napoli non si potranno fare esperimenti, contro il Liverpool chissà… A Inzaghi l’Inter non ha dato grandi alternative e il mercato di gennaio finora è rimasto in congelatore: essere ancora in corsa per tre obiettivi è una notizia. Vincere senza dominare ma facendo rotazioni tutt’altro che di prima linea anche. Ben fatto.