Conte ricorda Paolo Rossi: “Dopo Italia-Brasile volevamo tutti essere te”

Conte Inter

Conte si unisce al ricordo per Paolo Rossi, scomparso nelle ultime ore. Il tecnico dell’Inter sceglie una delle foto più rappresentative della storia calcistica dell’attaccante azzurro campione del mondo a Spagna ’82

TUTTI PABLITO – La morte di Paolo Rossi ha sconvolto il Paese, non solo quello calcistico. Anche Antonio Conte ci tiene a omaggiare il Campione del Mondo di Spagna ’82 con un episodio legato a quel pezzo di storia: “Ricordo ancora dopo i tuoi tre gol contro il Brasile quando con i miei compagni di gioco scendemmo per strada per festeggiare la vittoria… volevamo tutti essere TE! Ciao Paolo”. Di seguito il post pubblicato da Conte su Instagram.