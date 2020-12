Cagliari-Inter, riposa Barella? Eriksen e Sensi si candidano per una maglia

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Cagliari-Inter, dopo essere stati eliminati dalla UEFA Champions League, i nerazzurri allenati da Antonio Conte dovranno concentrarsi in campionato. Contro i rossoblù domenica potrebbe riposare Barella: al suo posto uno tra Eriksen e Sensi?

TURNO DI RIPOSO – Cagliari-Inter, i nerazzurri allenati da Antonio Conte tornano a giocare in Serie A dopo l’eliminazione dalle coppe europee. La società si aspetta una risposta importante in campionato che, insieme alla Coppa Italia, resta di fatto l’unico obiettivo stagionale. Risposte importanti anche in merito alla valorizzazione della rosa, considerando anche l’inizio della prossima sessione di mercato. Ecco perché a tal proposito potrebbe avere qualche chance Christian Eriksen e dal 1′, considerando anche il possibile turno di riposo concesso a Nicolò Barella. Il suo impiego contro lo Shakhtar Donetsk era incerto a causa del problema al polpaccio, l’ex Cagliari poi è stato comunque schierato titolare dal tecnico, concedendo solo gli ultimi sei minuti al centrocampista danese. Come Eriksen però, in ballottaggio anche Stefano Sensi, recuperando ormai da diverse settimane e alla ricerca della condizione migliore (e sicuramente minuti nelle gambe). Uno dei due giocherà probabilmente titolare insieme ai soliti Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, considerando l’infortunio anche di Arturo Vidal.