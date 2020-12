Lukaku si ferma al momento sbagliato, a secco contro lo Shakhtar Donetsk

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk ci si aspettava tanto da Lukaku. Il belga invece ha steccato, fornendo una prestazione negativa.

ASSENTE INGIUSTIFICATO – Lukaku ha steccato al momento sbagliato. Il leader dell’Inter ha giocato forse la sua peggior partita di questo inizio stagione proprio contro lo Shakhtar Donetsk, quando la squadra doveva vincere a ogni costo. Una cosa stonata in generale, ma in particolare per uno con l’etichetta del belga, ormai da anni additato come incapace di fare la differenza quando conta.

TANTI TOCCHI, POCA QUALITA’ – Chiariamo una cosa. Lukaku nella scorsa partita di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach ha fornito una prestazione super, senza la quale non avremmo nemmeno parlato di quella contro gli ucraini. Quindi dargli addosso è un filo ingeneroso, ma fa parte del gioco. Rispetto a quanto visto contro il Bologna, il numero 9 è tornato ad occupare un ruolo rilevante nello sviluppo del gioco. Questi sono i suoi tocchi presi da Whoscored:

I palloni toccati sono 30, con 17 passaggi. Il problema è che il belga non è mai riuscito a mettere veramente in campo le sue qualità. Si è proposto, ma con poca efficacia. Ed è totalmente mancato alla voce pericoli creati. Come dimostra, in primis, lo zero alla voce gol segnati. Anzi, per una singolare beffa del destino è diventato persino un difensore aggiunto dello Shakhtar. Come non ne avessero già schierati a sufficienza.