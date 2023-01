FOTO – Gosens non vede l’ora di iniziare: «Il calcio è tornato, finalmente!»

Gosens, dopo un dicembre in cui si è messo in mostra con buone prestazioni, non vede l’ora di fare sul serio a iniziare da Inter-Napoli, sfida in programma domani (mercoledì 4 gennaio) alle ore 20.45. Il tedesco su Instagram celebra il ritorno delle competizioni

Robin Gosens nelle amichevoli disputate dall’Inter a dicembre ha messo in mostra un’ottima forma fisica impreziosita da buone prestazioni. Il tedesco si candida dunque a impensierire Federico Dimarco sulla corsia sinistra, seppur l’italiano rimanga favorito. Il mercato di gennaio non dovrebbe più vederlo protagonista e la seconda parte di stagione può diventare importante. Intanto Gosens celebra il ritorno della Serie A: “Il calcio è tornato, finalmente! Andiamo”, scrive su Instagram.

Gosens è pronto.