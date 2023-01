Cristiano Ronaldo: «Il mio lavoro in Europa è finito! Avevo molte offerte»

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore dell’Al Nassr, dove si è anche presentato in conferenza stampa. Il campionato portoghese afferma di aver rifiutato molte offerte e di aver chiuso con il calcio europeo. Di seguito le sue dichiarazioni

NUOVA SFIDA – Cristiano Ronaldo ha accettato una nuova e ricchissima sfida all’Al Nassr, squadra allenata dall’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia. Il super campione portoghese afferma di aver chiuso con l’Europa: «Mi sento bene, sono felice di aver preso questa decisione. Il mio lavoro in Europa è finito, non ho nulla da dimostrare. Questa è una nuova sfida in Asia e sono grato al club per avermi dato questa opportunità. Questa è una buona opportunità per aiutare gli altri, alcune persone non conoscono questo calcio e la visione deve cambiare. Avevo offerte dall’Australia, dall’Europa e dal Portogallo, dal Brasile e dagli Stati Uniti, ma avevo dato la mia parola all’Al Nassr».