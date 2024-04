Braglia: «Thuram, 9/10 è gol! Inter, grande mano della dirigenza»

Nel day after della grande vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, con un 1-2 nel derby che sarà ricordato per sempre, Stefano Braglia commenta a TMW Radio i meriti di Simone Inzaghi e il gol di Marcus Thuram. Soffermandosi, da ex portiere, sul ruolo di Mike Maignan.

GOL DIFFICILE – Con la sua rete a inizio secondo tempo, Marcus Thuram ha raddoppiato la rete segnata nel primo tempo da Francesco Acerbi, decidendo così il derby terminato per 1-2 contro il Milan che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella. Proprio del gol del francese ha parlato, da ex portiere, Stefano Braglia. Questo il suo pensiero, specialmente sulle possibili colpe di Mike Maignan: «È un gol difficile da interpretare. La palla passa in mezzo alle gambe del difensore che fa muro al portiere. Lui si sposta leggermente a sinistra e per questo non riesce poi a prendere il tiro. Ma ha dovuto farlo per vedere la palla. Nove volte su dieci è gol, non vedo grosse colpe».

Inter campione d’Italia, Braglia commenta i meriti di Inzaghi

MERITI – Tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi resta un enorme abisso, come dimostra il sesto derby consecutivo vinto dall’Inter. Proprio dei meriti del tecnico nerazzurro ha voluto soffermarsi, nel suo commento, Stefano Braglia: «Nel suo scudetto c’è grande mano della dirigenza. Considero che gli obiettivi di una squadra si raggiungano con tutte le componenti di una società. Qui bisogna anche che la società Milan faccia mea culpa. Hanno considerato Pioli più grande di quello che poteva essere nella gestione di un gruppo così importante. Ma non si possono sminuire il campionato che ha vinto e la valorizzazione del parco giocatori fatto nel tempo».