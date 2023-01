Inter-Napoli, un ballottaggio per Spalletti! In difesa scelto il partner di Kim

Inter-Napoli è l’attesissimo big match della sedicesima giornata di Serie A, in programma mercoledì 4 gennaio alle 20.45 a San Siro (QUI i convocati azzurri). La squadra di Spalletti è partita per Milano. Secondo le ultime di Sky Sport, rimane aperto un ballottaggio

PARTENZA – Inter-Napoli è la sfida in programma a San Siro domani alle ore 20.45, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti, primissima in classifica a +11 sui nerazzurri, è partita per Milano. Un solo assente, vale a dire Gaetano, bloccato da una gastroenterite. Per il resto gruppo al gran completo, con Kvaratskhelia e Rrahmani tornati regolarmente a disposizione del tecnico toscano.

BALLOTTAGGIO – Secondo le ultime di Sky Sport, rimane aperto un ballottaggio sulla corsia sinistra tra Mario Rui e Olivera con l’uruguaiano che si lascia preferire per contrastare la fisicità di Dumfries. Per il resto nessun dubbio con Juan Jesus in difesa e non Rrahmani, rientrato dopo tre mesi di stop. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Mario Rui/Olivera, Juan Jesus, Kim, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano