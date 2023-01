Inzaghi, Inter-Napoli un dentro o fuori! Ma quanto pesa in ottica futura?

Inzaghi si prepara alla sfida con il Napoli che chiuderà la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico interista, che ha parlato in conferenza stampa (vedi dichiarazioni), sa di avere un solo risultato a disposizione per poter ancora ambire allo scudetto. Ma quanto si gioca il tecnico interista?

DENTRO O FUORI – Simone Inzaghi si prepara a riprendere la corsa in campionato dopo ben 52 giorni di sosta a causa del Mondiale in Qatar. Il tecnico nerazzurro affronterà il Napoli capolista di Luciano Spalletti che finora è stato praticamente perfetto e insuperabile, con la consapevolezza di dover vincere per poter anche solo parlare di scudetto. Undici punti dalla vetta sono tantissimi, scivolare a -14 segnerebbe quasi la fine dei giochi seppur con tante partite ancora da giocare. Dunque l’Inter si gioca moltissimo contro il Napoli, ma quanto si gioca Inzaghi in ottica futura?

Inzaghi, Inter-Napoli sfida molto importante anche per il futuro

Inzaghi è reduce da una stagione in cui è andato molto vicino allo scudetto con due coppe in più in bacheca, vale a dire Coppa Italia e Supercoppa. Quest’anno è partito malissimo, incassando troppi gol e perdendo tutti gli scontri diretti: non proprio il miglior biglietto da visita. Prima della sosta si è rimesso in carreggiata ma la voragine in classifica rimane, ecco perché Inter-Napoli ha il sapore di un dentro o fuori in ottica scudetto. Inzaghi lo sa benissimo, ma giustamente in conferenza stampa tende a stemperare la tensione. Il big match contro la capolista può rappresentare molto anche in ottica futura: Inzaghi deve dare un segnale forte alla dirigenza perché come dice spesso Giuseppe Marotta, essere ambiziosi è la base per una grande squadra. La rimonta è complicata ma c’è ancora tanto tempo: provarci e crederci è un obbligo.