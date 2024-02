Zhang non molla l’Inter e rinegozia la scadenza del prestito Oaktree – TS

Steven Zhang non pensa all’addio e punta a rinegoziare la scadenza del prestito di Oaktree, ma con interessi più elevati. Questo grazie ai nuovi introiti previsti per l’Inter dopo gli obiettivi raggiunti la passata stagione (e quelli da raggiungere in quella attuale). La notizia riportata da Tuttosport.

SCADENZA PRESTITO – La scadenza del prestito da parte di Oaktree è fissata per il 20 maggio e oltre le ipotesi che portano all’addio di Suning col passaggio delle quote alla società statunitense che cederebbe poi il club ad altre società, c’è anche la possibilità di rinegoziare la scadenza del prestito. Chiaramente con l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato. Steven Zhang ha ricevuto tre anni fa fa 275 milioni con un interessi fissati al 12%, dando in pegno le proprie quote del club. L’esposizione al 31 dicembre 2022 era già salita a 330 milioni, cifra dunque destinata a lievitare il 20 maggio a circa 385 milioni. Rifinanziando il prestito, Zhang otterrebbe una nuova cifra, mentre spostando la scadenza non beneficerebbe di una nuova iniezione di denaro, ma posticiperebbe la data in cui restituire il tutto. Chiaramente la somma finale diventerebbe più alta per l’aumento del tasso d’interesse, ma evidentemente quanto accaduto negli ultimi dodici mesi ha migliorato la gestione economica ordinaria del club e le prospettive future.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini