La Salernitana riparte da Liverani: come cambia la formazione prima dell’Inter – CdS

Liverani guiderà la Salernitana in questa nuova avventura, con l’obiettivo di voltare definitivamente pagina dopo l’ultimo periodo negativo. Il nuovo tecnico punterà sulle motivazioni della squadra ed effettuerà diversi cambi di formazione prima della sfida con l’Inter. Ecco quali secondo il Corriere dello Sport.

DIVERSI CAMBI – La Salernitana si presenterà a San Siro contro l’Inter non solo con un nuovo allenatore, ma anche con una soluzione tattica diversa. La novità principale riguarderà la difesa (a quattro), con tre centrocampisti più l’inserimento del trequartista dietro le due punte. Fuori lo squalificato Bradaric e gli infortunati Fazio, Gyomber, Pierozzi e Pirola. Boateng non sta benissimo ed è stato gestito in questi giorni dato che non gioca da almeno sette mesi. Subito titolare il nuovo arrivato Kostas Manolas, in coppia con lui ci sarà, appunto, il tedesco. Il giovane Pellegrino resta l’alternativa. Se in difesa le scelte sono quasi obbligate, con Zanoli a destra e Sambia a sinistra, per il centrocampo e l’attacco c’è più di qualche dubbio dovuto anche all’abbondanza. In mediana manca un play. Potrebbe toccare a Maggiore, ma anche a Kastanos o Martegani. Basic di sicuro giocherà. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la sensazione è che Fabio Liverani opterà per le due punte, schierando Dia e Weissman. Alle loro spalle potrebbe esserci l’ex Antonio Candreva.

Di seguito la probabile formazione della Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Dia, Weissman.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito