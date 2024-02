La Salernitana cerca un nuovo inizio con il terzo allenatore, Liverani

La Salernitana sta vivendo una stagione molto difficile, tanto che è al terzo cambio in panchina. Liverani farà il suo esordio contro l’Inter, portando presumibilmente il suo solito 4-3-1-2.

TATTICA – La Salernitana in questa stagione non ha mai trovato una sua stabilità tattica, né con Paulo Sousa né con Filippo Inzaghi, cambiando costantemente uomini, moduli e atteggiamenti. Un percorso destinato a proseguire ancora, visto che il modulo di riferimento del nuovo tecnico Fabio Liverani è il 4-3-1-2, che rappresenterebbe l’ennesimo modulo provato dalla squadra. Difficile dire quindi come sceglierà di giocare il nuovo allenatore, che non frequenta la Serie A da due anni. Il tecnico solitamente cerca palleggio e calcio in proiezione offensiva, ma contro l’Inter a San Siro è lecito attendersi un’attezione diversa nelle coperture, con una marcatura dedicata al vertice basso.

STATISTICHE – La Salernitana è ultima in classifica, ed è la squadra con meno vittorie (2) e più sconfitte (15). Il principale punto debole della squadra è la fase difensiva. I campani infatti sono la seconda peggior difesa del campionato con 47 gol subiti, e sono anche i secondi peggiori come tiri subiti a gara. Le difficoltà della difesa sono evidenziate anche dal dato dei rigori subiti, ben 9. La squadra non ricerca il possesso palla, e infatti hanno il quarto peggior possesso percentuale in A. La Salernitana è anche il peggior attacco in campionato in trasferta, con 7 gol segnati in 11 partite.

DETTAGLI – Boateng è stato il grande acquisto del mercato di gennaio. L’ex Bayern Monaco è arrivato per prendere in mano la difesa e dopo le sue prime due gare risulta secondo per rendimento secondo Whoscored. Candreva è il giocatore di riferimento della squadra. Anche capitano, l’ex Inter è primo per rendimento, settimo per passaggi medi, primo per cross, secondo tra i giocatori di movimento per lanci lunghi, primo per passaggi chiave, primo per passaggi a partita, primo per gol (5) e per assist (5). Weissman è il nuovo attaccante arrivato sul mercato di gennaio, che ha trovato subito la sua prima rete nel suo primo spezzone di partita. Promette insomma di diventare il nuovo riferimento come centravanti.