Zanetti: «Skriniar? Offerta Inter era importante! Derby già archiviato»

Per Zanetti serata al suo ristorante, El Gaucho a Milano, in occasione dei vent’anni di attività. Ai cronisti presenti, il Vice President dell’Inter ha commentato il momento della squadra e il mancato rinnovo di Skriniar.

LA GIOIA – Javier Zanetti è felice per l’1-0 sul Milan di domenica scorsa: «Un’ottima Inter, che ha affrontato questo derby nel migliore dei modi. Credo che la vittoria sia stata meritata, però ormai siamo già a mercoledì: il derby è già archiviato, il focus è già a lunedì dove ci sarà una partita molto importante. Lunedì incontro Dejan Stankovic, sicuramente ci sarà un grandissimo abbraccio fra noi due perché abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Poi ognuno penserà alla sua squadra. Il Porto? Si avvicina la Champions League, per noi momento molto importante: ci arriviamo bene».

IL GOLEADOR – Nel derby l’unico gol l’ha segnato Lautaro Martinez (vedi highlights). Zanetti dà un giudizio sui quattro anni e mezzo all’Inter del suo connazionale: «Innanzitutto sono felicissimo per Lautaro Martinez. Non per questo momento, ma per il percorso che sta facendo. Quando l’abbiamo preso non pensavamo al presente ma al futuro: la visione è stata giusta, perché pensavamo che potesse crescere in questa maniera. Adesso è un giocatore completo, che dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina continua a crescere».

IL MANCATO RINNOVO – Una delle delusioni riguarda l’addio di Milan Skriniar, che si trasferirà a parametro zero al PSG da luglio. Zanetti spiega com’è andata la vicenda: «Io credo che sia molto semplice. Noi, per quante sono le nostre possibilità, abbiamo fatto un’offerta importante. Il giocatore giustamente l’ha valutata e ha deciso di non rinnovare, però adesso fino a giugno è con noi e bisogna metterlo nelle condizioni di fare al meglio. La reazione dei tifosi al derby su Skriniar? L’ambiente ha risposto in maniera intelligente, per il bene dell’Inter bisogna fare in modo che si esprima al meglio».