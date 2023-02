VIDEO – Inter-Milan 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL DERBY HA UN SOLO PADRONE – Inter-Milan 1-0 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. C’è solo l’Inter in campo e la stracittadina non può che finire alla squadra di Simone Inzaghi. Cinque minuti e potrebbe aprire il conto Lautaro Martinez, ma il contestatissimo Ciprian Tatarusanu fa una super parata. Il Milan si presenta al derby azzardando un 3-5-2 a specchio, ma la scelta di Stefano Pioli non paga: viene surclassato tutta la partita e i suoi non creano nulla. Dopo tanti tentativi al 34′ ne va finalmente a segno uno, su angolo di Hakan Calhanoglu colpo di testa di Lautaro Martinez e ultima deviazione di Simon Kjaer. Risultato con cui si va al riposo, peraltro piuttosto stretto per quanto visto in campo. Entra Rafael Leao nella ripresa, facendosi notare solo per un giallo preso smanacciando Nicolò Barella. L’Inter mantiene il controllo del gioco ma fa qualche errore di troppo, senza però che il Milan abbia la forza di approfittarne. Entra Romelu Lukaku che all’83’ raddoppierebbe, ma l’arbitro Davide Massa fischia prima per una trattenuta (reciproca) su Malick Thiaw. Poco dopo annullato il raddoppio a Lautaro Martinez, per un fuorigioco millimetrico (e confermato al VAR) su sponda di Lukaku. Ma nemmeno i cinque minuti di recupero portati a sei servono al Milan per evitare di sprofondare velocemente a -5.

Video con gli highlights di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.