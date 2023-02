UFFICIALE – Zaniolo al Galatasaray, la Roma lo liquida in tre righe! Guadagno Inter

Zaniolo ora è anche ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. La Roma liquida il suo passaggio in Turchia con un brevissimo comunicato, che rende anche automatico l’incasso per l’Inter.

VA VIA – Questo lo (striminzito) comunicato con cui la Roma annuncia la cessione del trequartista classe ’99: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”. Per l’Inter, come già segnalato nel pomeriggio, entra il 15% ossia poco più di due milioni (vedi articolo).