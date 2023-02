De Grandis: «Brozovic? Dalle sue difficoltà Inter arricchita! Una risorsa»

Brozovic domenica scorsa è tornato in campo dopo quasi tre mesi con l’Inter, entrando al 71′ nel derby col Milan. Secondo De Grandis l’assenza del centrocampista ha comunque permesso di migliorare le possibilità per Inzaghi: la sua analisi a Sky Sport 24.

IN CRESCITA – Stefano De Grandis valuta la giornata in casa Inter partendo dal siparietto che ha avuto come protagonista Simone Inzaghi (vedi articolo): «Fa colore e indica il momento dell’Inter. Dopo le rapide e l’ottovolante, un po’ in salita e in discesa, sta trovando tranquillità. La storia di Hakan Calhanoglu che si sposta da mezzala ma sa fare anche il regista riporta l’Inter alla memoria di Antonio Conte, quando aveva sia Brozovic sia Christian Eriksen che potevano giocare in mezzo. Quando tu hai due registi, o due che lo sanno fare, diventa un vantaggio perché se ti mettono un mediano a schermare e non sai come far girare palla la dai all’altro. Questa è una risorsa in più: l’Inter, dalle difficoltà di Brozovic e dalla scoperta di Inzaghi, ne esce arricchita».