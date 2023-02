Inter, contro la Sampdoria Inzaghi prepara i cambi non solo a centrocampo – Sky

Dopo il meritato risposo l’Inter pensa al prossimo match di campionato contro la Sampdoria. Inzaghi, avendo a disposizione più opzioni, starebbe pensando a dei cambi a centrocampo ma anche in attacco. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi, nel corso dell’edizione di Sky Sport 24.

OPZIONI – L’Inter inizia a preparare la prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo lunedì sera, nel posticipo di campionato. Dunque, il tecnico nerazzurro avrà a disposizione qualche giorno in più del solito per valutare le scelte migliori. Secondo Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24, il ritorno di Marcelo Brozovic dal 1′ aiuterebbe Inzaghi ad avere maggior opzioni, potendo così gestire le energie in ogni zona del campo. La ripresa del croato cambia le carte in tavola soprattutto per Hakan Calhanoglu. Così, il numero 20, che finora ha sostituito il regista infortunato, potrebbe tornare a giocare da mezz’ala. Ma in Sampdoria-Inter, secondo l’inviato, non vedremo rotazioni solo a centrocampo. Romelu Lukaku (vedi focus), infatti, dopo la buona risposta nel derby, sarebbe pronto per partire da titolare. Per l’attaccante belga questa potrebbe essere la quinta presenza dal 1′ della stagione. Pensare alla partita del girone d’andata contro i genovesi, però, non rincuora l’Inter. Proprio in quell’occasione, infatti, Romelu aveva accusato dei problemi fisici.

Fonte: Sky Sport 24