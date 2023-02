Marelli: «Rigore chiesto dall’Inter col Milan? Una spinta c’era! Kalulu nulla»

Marelli torna sugli episodi del derby Inter-Milan, dove la squadra di Inzaghi ha chiesto due rigori (vedi moviola). Per lui quello di Kalulu su Lautaro Martinez non c’era, mentre qualcosa in più riguarda la spinta di Gabbia a Dzeko.

MANCATA CHIAMATA – Luca Marelli, sul suo canale YouTube, riguarda i rigori chiesti dall’Inter col Milan. Sul contatto fra Pierre Kalulu e Lautaro Martinez spiega perché non ne ha parlato in diretta su DAZN: «Trovo totalmente inutile intervenire, perché significherebbe che c’è stato qualcosa di discutibile. Dato che secondo me invece non c’era assolutamente nulla su cui discutere ho preferito lasciar perdere, proprio perché è un episodio marginalissimo. Tant’è vero che non ne ha parlato nessuno il giorno dopo. Diverso dall’episodio tra Matteo Gabbia ed Edin Dzeko nel primo tempo, perché effettivamente in quel caso una spinta c’era. Poi va spiegata e valutata, esprimendo anche un parere che è il mio ruolo».

LA SCELTA – Marelli si sposta poi sulle designazioni di Serie A (vedi articolo): «Sampdoria-Inter a Fabio Maresca. Questa sulla carta è una partita di seconda fascia, ma in realtà con l’Inter in trasferta e la Sampdoria che si gioca le residue possibilità di tornare in corsa per la salvezza scelto Maresca. Anche perché probabilmente Gianluca Rocchi ha tenuto conto di quella che sembra una polemica della Sampdoria, relativamente al rigore che ha fissato il 2-2 a Monza. Ma, come ho detto lunedì in diretta DAZN, sinceramente la trovo stucchevole come polemica. Se avevano ragione a Empoli non avevano ragione in questo caso: il rigore assegnato al Monza lunedì è oggettivamente poco contestabile, a mio parere. Però, tenendo conto del silenzio nel post partita, Rocchi decide di spedire a Genova Maresca che è in un gran periodo di forma. Ha arbitrato l’Inter di recente Maresca, nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita».