Lukaku, condizione in crescita! Chance da titolare in Sampdoria-Inter?

Romelu Lukaku sta nettamente crescendo di condizione. Il belga, in Sampdoria-Inter potrebbe ritrovare una maglia da titolare

RIENTRO – Romelu Lukaku sta lentamente recuperando la condizione. Il belga, falcidiato dagli infortuni, nelle ultime partite ha mostrato una netta crescita della condizione fisica: contro il Milan l’attaccante si è mosso bene, ha fatto salire con profitto la squadra segnando anche un gol, seppur dopo il fischio di Chiffi. Tutto fa supporre, quindi, che Simone Inzaghi possa lanciare il belga dal 1′ in Sampdoria-Inter: l’obiettivo, mai nascosto, del tecnico è quello di avere Lukaku nella migliore condizione possibile per la doppia sfida di Champions League contro il Porto. E il match contro la formazione di Stankovic può essere l’occasione per mettere minuti nelle gambe ed acquisire ulteriore fiducia ritrovando un gol in campionato che manca dalla trasferta di Lecce.