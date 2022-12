Thuram, l’Inter c’è: vantaggio sul Bayern Monaco! Ma rivale inglese − SM

Marcus Thuram continua a rimanere oggetto dei desideri dell’Inter. Sul francese però è corsa a tre. Oltre al club nerazzurro, ci sono il Bayern Monaco e il Manchester United

LOTTA − Che lotta per Marcus Thuram! Come rivela Daniele Miceli di Sport Mediaset, l’attaccante francese andrà via dal Borussia Monchengladbach. Il club tedesco ha fissato il prezzo per cederlo ora e non a zero in estate: ovvero circa 15 milioni di euro. L’Inter ha un vantaggio tecnico rispetto al Bayern Monaco. A differenza dei bavaresi, Inzaghi potrebbe offrirgli sin da subito una maglia da titolare. Ma occhio alla concorrenza forte del Manchester United, pronto a mettere sul piatto 12 milioni di euro.