VIDEO – Tutti i gol di Radja Nainggolan con la maglia dell’Inter

Radja Nainggolan ha militato nell’Inter nella stagione 2018-2019. Il centrocampista belga, fortemente voluto dall’ex allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, venne prevelato dalla Roma in una maxi operazione che comprendeva il trasferimento nella Capitale di Davide Santon. Nainggolan concluse la stagione con 7 gol realizzati in 29 presenze. L’Inter ha deciso di raccogliere tutte le reti realizzate dall’ex nerazzurro in un video pubblicato sul canale Youtube.

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]