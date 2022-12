Barzaghi: «Inter, assenti solo Lautaro Martinez e Brozovic. In attacco…»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, porta aggiornamenti sui rientri dei nazionali e sulle soluzioni di Inzaghi per sopperire alle mancanze nel reparto offensivo

VERSO REGGINA-INTER – Ecco gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi riguardo alla rosa dell’Inter e l’amichevole di di domani contro la Reggina: «Ieri sono rientrati gli olandesi. Mancano solo Brozovic e Lautaro Martinez. Li rivedremo dopo i giorni che Inzaghi darà di permesso per Natale. La squadra sta finendo ora l’allenamento, abbastanza lungo e intenso. Si sta lavorando sulla preparazione. si dovrebbe rivedere lukaku, sta migliorando la sua condizione. ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per arrivare in forma col Napoli. Il 29 l’amichevole con il Sassuolo interessante per caprie con che approccio tattico i nerazzurri affronteranno il Napoli. La situazione in attacco è particolare. Correa lavora a parte e si aggregherà al gruppo dopo Natale. Lautaro, come detto, è ancora via. Ci sono Dzeko e Lukaku. L’alternativa valida alla quale sta lavorando Inzaghi è appoggiare Mikhitaryan a a una punta. Sono prove che Inzaghi fa in un periodo in cui in attacco ci sono delle assenze».