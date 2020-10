Skriniar negativo al Coronavirus! I passaggi in vista di Real Madrid-Inter

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Il calvario di Milan Skriniar è finito. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport, il calciatore è risultato negativo al tampone di controllo al Coronavirus. A disposizione per Real Madrid-Inter?

NEGATIVO – Milan Skriniar può sorridere. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, infatti, il calciatore nerazzurro si è sottoposto al tampone di controllo al coronavirus. Il risultato è negativo: il difensore, quindi, può tornare a disposizione di Antonio Conte. Cominciano adesso gli inter burocratici per il calciatore: l’obiettivo è poter ottenere l’idoneità in tempo ed essere quindi disponibile per la sfida di Champions League, in programma martedì, contro il Real Madrid.