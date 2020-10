Inter-Parma, riposo in vista per Barella. Eriksen parte...

Inter-Parma, riposo in vista per Barella. Eriksen parte titolare? – SM

Antonio Conte Inter

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Parma. Antonio Conte, con un occhio alla sfida al Real Madrid, va verso il turnover. A centrocampo possibile riposo per Barella, con Gagliardini che dovrebbe partire titolare. Eriksen sulla trequarti. . Le ultime da “SportMediaset”

COSI’ IN CAMPO – Si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Parma. Antonio Conte valuta il turnover per concedere un po’ di riposo ad alcuni giocatori in vista della trasferta di Champions League contro il Real Madrid. In difesa ci sarà de Vrij, con D’Ambrosio e Kolarov. A centrocampo riposo per Barella e Vidal: i titolari dovrebbero essere Gagliardini, recuperato, e Brozovic. Sugli esterni agiranno Hakimi e Darmian. Eriksen a supporto di Lautaro Martinez ed Ivan Perisic, nel nuovo ruolo di seconda punta.