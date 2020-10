Inter-Parma (Serie A): la probabile formazione di Conte

Inter-Parma si giocherà alle ore 18 per la sesta giornata di Serie A: ecco la probabile formazione di Conte. Con le assenze di Lukaku e Sanchez scontate le novità in attacco, poi si attendono cambi anche a centrocampo.



INTER-PARMA, LE SCELTE DI CONTE

INDISPONIBILI – L’ultima notizia è che finalmente Milan Skriniar è negativo (vedi articolo), ma non potrà esserci comunque. Con lui assenti, per infortunio, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e i lungodegenti Stefano Sensi e Matias Vecino.

MODULO – Si rimane sul 3-4-1-2, nonostante l’emergenza in attacco. Da non escludere qualche minima modifica in corso d’opera, sulla posizione della seconda punta che potrebbe trasformarlo in 3-4-2-1.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Rispetto a Donetsk dovrebbe esserci soltanto un cambio. Matteo Darmian, utilizzato soprattutto sulla fascia destra, può scalare in difesa e far rifiatare Danilo D’Ambrosio. A sinistra Alessandro Bastoni è favorito su Aleksandar Kolarov, non dovrebbe riposare Stefan de Vrij che aveva già saltato la partita di Genova sette giorni fa.

CENTROCAMPO – A meno di stravolgimenti sicuri del posto Nicolò Barella e (soprattutto) Achraf Hakimi. Col passare delle ore la sorpresa Roberto Gagliardini, già segnalata ieri (vedi articolo), sta diventando sempre più concreta: riposa uno fra Marcelo Brozovic e Arturo Vidal. Potrebbero iniziare fuori entrambi, nel caso in cui dovesse avere una nuova chance dal 1′ Christian Eriksen. A sinistra Ashley Young, visto il cambio in attacco.

ATTACCO – Lautaro Martinez è il punto fermo, fra un’ora si saprà con quale spalla. Ivan Perisic appare in vantaggio su Andrea Pinamonti, che però è un attaccante “vero” a differenza del croato.

INTER-PARMA, LA PROBABILE FORMAZIONE

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter di Conte che affronterà il Parma: Handanovic; Darmian, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, Eriksen, D’Ambrosio, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Bonfanti, Brozovic, Pinamonti.